E-handel programvare - Mest populære apper - Saudi-Arabia

EmbedSocial er en komplett brukergenerert innholdsplattform for å vokse og engasjere seg med kunder, enkelt ved å samle og vise innhold fra fornøyde kunder. EmbedSocial er utviklet for å gjøre det mulig for byråer, bedrifter, influencere, innholdsskapere og markedsførere å øke sin innholdsmarkedsføringsstrategi ved å generere alt deres sosiale innhold, lagre, moderere, analysere og publisere brukergenererte innholdswidgeter i sanntid på et hvilket som helst nettsted. Det er en avansert, brukervennlig plattform for å samle, kuratere, administrere og vise brukergenerert innhold (UGC) på nettsider i form av kundeanmeldelser, attestannonser, hashtag-kampanjer, sosialt innhold, etc. For å gi deg en hånd i å lage en uforglemmelig brukergenerert innholdsstrategi, sørget EmbedSocial for å integrere med de mest populære millennials-plattformene som Instagram, Facebook, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp og YouTube, og det legger kontinuerlig til integrasjoner med andre sosiale nettverk. Hovedfordeler: * Bygger merkevarebevissthet * Sparer tid og energi * Oppgrader markedsføringskampanjene dine på en frisk og fengende måte * Markedsfører dine nye produkter på en innovativ måte * Forbedrer konverteringsfrekvensen på produktsidene dine * Hjelper deg å nå dine annonseringsmål * Øker SEO-innsatsen din * Forbedrer e-handelsbutikken din og oppmuntrer til kjøpsbeslutninger * Få mer trafikk til dine sosiale mediekontoer * Utvider beregninger for sosiale medier * Viser anmeldelser fra ekte mennesker som bruker produktene dine og deler brukeropplevelse * Hjelper deg å etablere troverdighet som en tankeleder i nettsamfunnet * Strømlinjeformer lederpleie og merkevaremeldinger * Får publikum til å føle seg sett og verdsatt når du deler innhold laget av dem * Rimeligere enn tradisjonell markedsføring EmbedSocial inkluderer et sett med 5 verktøy: * EmbedAlbum: Øker brukergenerert innholdsmarkedsføring ved å generere UGC-innhold som sosiale medier-bilder og vise dem på nettstedet ditt i form av en engasjerende widget. Legg til kjøpsknapper for å lage et album som kan kjøpes. * EmbedReviews: Oppmuntrer jungeltelegrafen og sosial bevis ved å samle produktanmeldelser fra Google og Yelp og bygge inn dine online kundeanmeldelser på et hvilket som helst nettsted. * EmbedFeed: Forbedrer UGC-kampanjene dine ved å vise en hel merkevarevegg for sosiale medier på et hvilket som helst nettsted. * EmbedForms: Forenkler innsatsen for ditt digitale markedsføringsteam ved å gi deg muligheten til å lage og sende tilfredshetsundersøkelser til kunder. * EmbedStories: Samler Instagram-historiene dine i form av en engasjerende widget, som automatisk synkroniseres hver gang du legger til et bilde i den aktive historien din. EmbedSocial er godkjent av de store sosiale medieplattformene til å bruke UGC og generere og vise følgende type innhold: anmeldelser, bilder, feeds, historier, tilbakemeldingsskjemaer. Dette inkluderer integrasjoner med Instagram, Facebook-sider, TikTok, Google, Twitter, Vimeo, Yelp og YouTube, og flere sosiale kanaler som kommer opp.