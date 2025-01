E-handel programvare - Mest populære apper - Pakistan

SellerApp

SellerApp er en AI-drevet e-Commerce Intelligence-plattform som hjelper selgere og forhandlere med å maksimere potensialet sitt på den største globale markedsplassen - Amazon. SellerApp ble grunnlagt i 2017, og bruker neste generasjons optimalisering og ML-modeller for å hjelpe bedrifter med å drive lønnsomhet i et enkelt SaaS-grensesnitt. Vi kombinerer dataintelligens, automatisering og et ekspertteam for å hjelpe virksomheten din med å vokse. Vi er forpliktet til å utnytte våre kraftige algoritmer, markedsføringsverktøy, ressurser og ekspertise for å levere de beste markedsføringsløsningene til selgere overalt. Denne robuste plattformen har hjulpet bedrifter med å nå et månedlig mål om 75 % økning i inntekter, med en inkrementell økning i samlet avkastning. Selskapet sikrer leveranser over hele USA, Europa, Sørøst-Asia, Midtøsten, ANZ og det indiske subkontinentet. Fordeler med SellerApp: SellerApp gir Amazon-selgere mulighet til å realisere sitt fulle potensial på Amazon-markedet. Med SellerApp-dashbordet kan du sjekke kontotilstanden din i ett raskt øyeblikksbilde som gir deg informasjon om kundene dine, deres oppførsel og tendenser samt mønstre og trender. Du kan ta et dypere dykk inn i alt som skjer med Amazon-bedriften din ved hjelp av alle de andre individuelle verktøyene vi tilbyr. De vil hjelpe deg med å bestemme salgs- og inntektspotensialet ditt og utforske og utnytte alle skaleringsmulighetene som dukker opp på best mulig måte. Du kan også utføre grundige konkurrentundersøkelser og måle ytelsen din på Amazon-markedet mot deres. Utnytt SellerApps sporingsverktøy for å se hva konkurrentene dine driver med, søkeordene de bruker (Reverse ASIN), lønnsomheten til kampanjene deres og mer. Du kan ikke bare optimalisere dine egne backend-søkeord, men også avdekke backend-søkeordene konkurrenter bruker, så vel som de de burde bruke, men ikke gjør det. Dette kan hjelpe deg med å fylle et gap mens og forbedre relevansen til søkeordene dine. SellerApp-funksjoner: Produktforskning Produktsporer Produktideer Produktintelligens Annonseoptimerer PPC-analysator Amazon-annonseringsautomatiseringer Konkurrentanalyse og intelligensoppføringsoptimalisering Bedriftsvarsler - BSR, pris, kjøpsboks, lagernivåer, hijackeretc Business Reports Sales Dashboard Chrome Plugin 24*7 Customer Support Keyword Tracker Søkeordforskning Produktsøkeordoptimalisering Omvendt ASIN Amazon MWS Connect Portfolio Analytics Porteføljekonsultasjon Sidevisning/øktmatrise Amazon PPC-regler Produktmulighetspoeng Hvilke problemer kan SellerApp løse? Reduser bryet med å finne vinnende produkter for din neste Amazon-produktlansering Grav dypt inn i Amazon-data og finn de beste Amazon-produktene som er valgt med de best forhåndsfiltrerte beregningene. Oppdag enkelt produkter som oppfyller kriteriene i din Amazon-produktundersøkelsessjekkliste med bare noen få klikk. Bruk vår proprietære Opportunity Score som er tildelt hvert enkelt produkt for å finne den beste i form av seks avgjørende produktmålinger - etterspørsel, konkurranse, fortjenestemarginer, inntektspotensial, overheadkostnader og PIS (produktinnovasjonsomfang)-indeksen. Automatiser og optimaliser annonser med de mest avanserte PPC-verktøyene Utnytt regelbasert algoritmisk budgivning og optimaliser annonsekampanjene dine basert på forretningsmålene dine. Bruk negativ søkeordoptimalisering, Reverse ASIN og backend-optimalisering for å nå din beste målgruppe. Du kan nå oppnå ønsket avkastning med SellerApps maskinlæringsmotor som lar deg angi en maksimal akseptabel ACoS basert på kampanjemålet ditt. Dette sikrer at du ikke overforbruker og tømmer annonsebudsjettet. Få deg selv til å rangere på side 1 i Amazon SERPs Lag fristende produktoppføringer ved hjelp av praktisk innsikt og detaljerte anbefalinger. Forbedre hver beregning som er avgjørende for A9-algoritmestandardene, overvåk din off-side søkeordstyrke, og mål SEO-effektiviteten med vår oppføringskvalitetskontroll. Sammenlign produktoppføringene dine med konkurrentene for å identifisere deres strategier og sett opp LQI-varsler for å bli varslet når det er en endring i et produkts oppføringskvalitet, slik at du alltid er på rett spor og ikke går glipp av noe viktig. Finn de beste søkeordene for Amazon-bedriften din med avansert søkeordundersøkelse Utnytt vårt brukervennlige dashbord for å finne søkeord med høyt volum og lav konkurranse for å øke produktsalget ditt. Optimaliser produktoppføringen din for Amazons søkemotor og bli indeksert for de riktige søkeordene. Med en database på over 200 millioner søkeord kan du finne innsikt i søkeord med kort og lang hale som har gode CPC-kostnader, estimerte bestillinger og god relevans, og bruk dem i PPC så vel som oppføringer for å øke fortjenesten din på Amazon.