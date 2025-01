E-handel programvare - Mest populære apper - Papua Ny-Guinea

NuORDER

NuORDER tilbyr en komplett B2B e-handelsløsning med alle verktøyene merker og kjøpere trenger for å kjøpe, selge og samarbeide online. Våre virtuelle utstillingslokaler, digitale kataloger og linjeark gjør det mulig for merkevarer å bringe produktene sine til live på nettet og gi en oppslukende kjøpsopplevelse ved å bruke 360-bilder, videoer og kjøpbare hotspots. Vår programvare i bedriftsgrad er klarert av verdens ledende merkevarer for å levere en sømløs, mer samarbeidsvillig engrosopplevelse. Vi kobler sammen mer enn 3 000 merker og 500 000 forhandlere, støtter tusenvis av markedsavtaler hvert år og behandler over 38 milliarder dollar i bestillinger globalt. Virtuelle utstillingslokaler: Vis frem produktene dine og lever en overbevisende kjøpsopplevelse på nettet som er like unik som merkevaren din ved å bruke kjøpbare hotspots, 360-bilder og dynamiske videoer. NuORDER Payments: Introduserer den første betalingsløsningen bygget spesielt for engros. Med fleksibiliteten til å tilby klikk for å kjøpe og betale senere opplevelser, kan merker administrere betalinger for både umiddelbare eller forhåndsbestilte bestillinger, uten å risikere forsinkelser eller kansellerte bestillinger knyttet til den tradisjonelle faktureringsprosessen. Eksklusive detaljhandelspartnerskap: Vi samarbeider for tiden med Nordstrom, Bloomingdales, Saks Fifth Ave og Grassroots Outdoor Alliance for å drive deres visuelle sortimentsplanlegging og kjøpsprosess. Resultatet er en mer bemyndiget og effektiv markedsprosess. Digitale messer: Fra Magic til New York Fashion Week, NuORDER er den nettbaserte markedsplassen som driver de største mote-, klær- og utendørsarrangementene i verden. Utvid rekkevidden din og ta engrosvirksomheten din videre gjennom vårt eksklusive digitale messenettverk. For en demo, vennligst besøk: https://www.nuorder.com/