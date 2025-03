TrackStreet

TrackStreet™ overvåker hva som skjer med merkevaren din på Internett og leverer handlingsdyktig salgsintelligens for å beskytte + utvide merkevaren din. TrackStreet er en ekte merkevarepartner. Vi utnytter dyp bransjeekspertise og kunstig intelligens for å automatisere MAP (Minimum Advertised Price) Policy Enforcement for å gi deg et betydelig konkurransefortrinn. Plattformen vår sparer deg for tid og penger og bidrar til å beskytte din etablerte videresalgskanal mot uautoriserte eller ukjente selgere på nettsteder som Amazon, som kan skade merkevaren din og marginene dine. Våre kunder bruker tjenestene våre til å: • Få dyp innsikt i deres online salgskanal • Vurdere markedsmuligheter for nye produkter og merkevarer • Administrere og håndheve MAP-programmer • Forstå tilbakemeldinger fra markedet og fange opp produktproblemer før de snøballer TrackStreet Services - Markedssynlighet TrackStreet overvåker Internett markedsplasser og frittstående nettsteder for å spore hvem som selger produktene dine, hvor de selger dem, prisen deres, og gir deg verktøy for å forstå salgs- og distribusjonstrender som driver databaserte markedsbeslutninger. - Samsvar med minimum annonsert pris (MAP) Med den kraftigste og mest effektive MAP-håndhevelsesplattformen i bransjen, automatiserer TrackStreet mange ellers manuelle prosesser som sending av MAP-merknader, sporing av overholdelse av retningslinjer, og opprettelse og distribusjon av tilpasset Ikke-Ikke - Selg lister. - Sporing og aggregering av produktgjennomgang TrackStreet Review Tracking er en proaktiv overvåkingstjeneste som sporer alle dine Internett-salgskanaler for nye eller oppdaterte anmeldelser, og deretter samler tilbakemeldingene fra forbrukerne i ett enkelt tilgjengelig grensesnitt der du kan kjøre detaljerte analyser og aktivere automatiserte varsler som informere deg om nye anmeldelser som trenger din oppmerksomhet. - Forhandlerportal og andre moduler for å hjelpe deg med å forbedre administrasjonen av ditt eksisterende nettverk av autoriserte forhandlere og selgere og generere mer inntekt fra videresalgskanalen din. Hvordan kan vi best hjelpe deg? Ring oss for å avtale en gratis konsultasjon eller finn mer informasjon på TrackStreet.com