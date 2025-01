Programvare for diagram - Mest populære apper - Paraguay

Miro

miro.com

Miro gir et visuelt arbeidsområde for innovasjon som gjør det mulig for distribuerte team av alle størrelser å drømme, designe og bygge fremtiden sammen. I dag er mer enn 70 millioner brukere over hele verden i 200 000 organisasjoner inkludert Nike, Ikea, Deloitte, WPP og Cisco avhengige av Miro for å forbedre produktutviklingssamarbeidet, for å fremskynde tiden til markedet, og for å sikre at nye produkter og tjenester leverer til kundene. behov. Miros visuelle arbeidsområde gjør det mulig for distribuerte team å komme sammen for å syntetisere informasjon, utvikle strategi, designe produkter og tjenester og administrere prosesser gjennom hele innovasjonslivssyklusen. Når du ser på et Miro-tavle, kan du se hundrevis av samarbeidspartnere som beveger seg gjennom rommet som navngitte markører på skjermen, og designer, bidrar med ideer, gir tilbakemeldinger og samskaper sammen med delte verktøy og informasjon.