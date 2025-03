Programvare for kursforfatter - Mest populære apper

SlidePresenter

Detaljerte manualer og dokumentasjoner, utallige live- eller nettopplæringer og fortsatt følelsen av at kunnskapen rett og slett ikke når kollegene dine – eller ikke til rett tid? Da bør du bli kjent med SlidePresenter! Gi de ansatte muligheten til å omsette kunnskapen deres til engasjerende videoinnhold uten noen forutgående erfaring eller tekniske ferdigheter! Takket være vårt intuitive brukergrensesnitt kan alle ansatte lage og redigere sitt eget videoinnhold i løpet av minutter og berike det med en rekke interaktive funksjoner som quizer og spørreundersøkelser. Etterpå kan det medarbeidergenererte videoinnholdet enkelt og sikkert deles med kolleger eller hele organisasjonen med bare ett klikk på din egen bedriftsvideoplattform. Dette sparer deg for verdifull tid og ressurser i bedriftens kunnskapsoverføring. Dessuten: Du skaper et sentralt og attraktivt kontaktpunkt for dine kollegaer. På bedriftsvideoplattformen din mottar alle ansatte nyttig kunnskapsinnhold for å svare på individuelle spørsmål «i arbeidsflyten», og de oppfordres i tillegg til å bla gjennom, like og samhandle med ekstra medarbeidergenerert videoinnhold. Brukstilfellene for SlidePresenter er like forskjellige som bedriftens krav: fra raske klikkinstruksjoner, produktopplæring til interne onboarding, e-læring eller praktiske læringsnuggets. Mer enn 600 markedsledere i en rekke bransjer er allerede avhengige av kunnskapsoverføring fra ansatte til ansatte – slik at kunnskap kan bli funnet raskt og når som helst av alle som trenger den. Dine fordeler med SlidePresenter: - Aktiver selvstyrt, kontinuerlig læring i organisasjonen din med lettfattelig videoinnhold. - Øk ytelsen til dine (nye) ansatte ved å gjøre kunnskap tilgjengelig når som helst og hvor som helst. - Reduser hyppige spørsmål fra kolleger ved å la dem raskt og enkelt produsere og dele forklarende videoinnhold. - Øk motivasjonen til dine ansatte til å dele kunnskap med kolleger takket være en intuitiv brukeropplevelse for enkel innholdsoppretting. – Inkluder dine ansatte i din kunnskapsoverføring og styrk dermed deres lojalitet til din bedrift. - Gi ansatte i alle avdelinger og stillingsnivåer mulighet til å dele sin kunnskap med kolleger på tvers av organisasjonen. - Skap en mangfoldig læringsopplevelse med formell læring og opplæring av formwats samt medarbeidergenerert læring via videoinnhold. - Spar ressursene til L&D-avdelingen din ved å integrere de ansatte i kunnskapsoverføringen. – Lag en sentral videoplattform der dine ansatte alltid kan finne akkurat den kunnskapen de trenger for å gjøre sitt beste arbeid.