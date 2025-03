Wing Security

wing.security

Wing gir organisasjoner mulighet til å utnytte det fulle potensialet til SaaS og samtidig sikre en robust sikkerhetsstilling. Vår SSPM-løsning tilbyr uovertruffen synlighet, kontroll og overholdelsesevner, og styrker enhver organisasjons forsvar mot moderne SaaS-relaterte trusler. Med Wings automatiserte sikkerhetsfunksjoner sparer CISOer, sikkerhetsteam og IT-profesjonelle uker med arbeid som tidligere er brukt på manuelle og feilutsatte prosesser. Wing er pålitelig av hundrevis av globale selskaper, og gir handlingskraftig sikkerhetsinnsikt hentet fra vår bransjeledende SaaS-applikasjonsdatabase, som dekker over 280 000 SaaS-leverandører. Dette resulterer i den sikreste og mest effektive måten å utnytte SaaS Wing Security ble grunnlagt av den tidligere CISO og sjef for cyberforsvar for de israelske forsvarsstyrkene med visjonen om å gi brukerne automatiserte, selvbetjente verktøy de trenger for SaaS-applikasjonssikkerhet.