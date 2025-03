Programvare for skjerming av applikasjoner - Mest populære apper - USA

Appdome

appdome.com

Appdome er mobilappøkonomiens one-stop shop for mobilappforsvar. Appdome tilbyr mobilindustriens eneste helautomatiserte, Unified Mobile App Defense Platform, drevet av en patentert ML-kodingsmotor, brukt av mobile merker for å eliminere kompleksitet, spare penger og levere 300+ Certified Secure™ mobilappsikkerhet, anti-malware, anti -svindel, MOBILEBot™ Defense, Geo Compliance, anti-juks, MiTM-angrepsforebygging, kodeobfuskering og annen beskyttelse i Android- og iOS-apper med letthet, alt inne i den mobile DevOps- og CI/CD-rørledningen. Appdomes Unified Defense Platform inkluderer også Threat-Events™ for UX/UI Control og ThreatScope™ Mobile XDR. Ledende merkevarer innen finans, helsevesen, mobilspill, detaljhandel, myndigheter og m-handel bruker Appdome for å beskytte Android- og iOS-apper, mobilkunder og mobilbedrifter globalt.