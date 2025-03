Mockfly

mockfly.dev

Mockfly er en skybasert plattform designet for å hjelpe utviklere med å lage, administrere og simulere mock APIer for utviklings- og testformål. Den tilbyr en rekke funksjoner som skiller den fra andre hånende verktøy, for eksempel AI-integrasjon for datagenerering, mock-diffs for å spore endringer og en Chrome-utvidelse for automatisk tillegg av endepunkter. Nøkkelfunksjoner til Mockfly inkluderer: * Intuitivt grensesnitt: Det har et brukervennlig grensesnitt som gjør det enkelt å lage og administrere mock APIer. * Samarbeidsevner: Du kan invitere teammedlemmer til å samarbeide om API-mock-prosjekter, noe som gjør det ideelt for teammiljøer. *Flere svar: Den lar deg lage flere svar for et enkelt endepunkt for å simulere forskjellige scenarier. * Automatisk dokumentasjon: Mockfly kan automatisk generere omfattende dokumentasjon for API-en din, noe som sparer tid og krefter. * Generering av tilfeldig data: Integrasjon med Faker.js lar deg legge til tilfeldige data til API-svarene dine for mer realistisk testing. *AI-drevne funksjoner: AI brukes til å generere realistiske falske data og automatiske endepunktsbeskrivelser, noe som øker effektiviteten. * Samarbeid i sanntid: Team kan samarbeide effektivt med sanntidsoppdateringer på mock API-prosjekter. * Mockfly tilbyr også en gratisversjon med en grense på 500 forespørsler per dag, som lar brukere utforske funksjonene uten å forplikte seg til en betalt plan.