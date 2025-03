Analytics-plattformer - Mest populære apper - USA

Ikigai

Ikigais operative BI-plattform forvandler måten bedrifter tar taktiske beslutninger på. Bedriftsbrukervennlig UI/UX gjør det mulig for alle å tilføre og forberede data og kjøre robuste AI-drevne analyser for å nå forretningsmålene sine. DeepMatch syr sammen selv de mest forskjellige datasettene på minutter uten noen forhåndsbehandling av data. Denne patenterte teknologien forbedres over tid og lærer av mennesker. Den proprietære DeepCasting-teknologien genererer prognoser på så lite som noen få uker med data, også med høyere nøyaktighet enn noen annen metode. I stedet for å sammenligne en håndfull hva-hvis-scenarier, evaluerer Ikigais proprietære DeepPlan-analyse opptil 10^19 alternativer og identifiserer de mest optimale for alle gitte parametere. Bygget på banebrytende MIT-forskning på AI og maskinlæring, er Ikigai unikt posisjonert for å hjelpe operative team med å forbedre hastigheten og nøyaktigheten til beslutningene sine under usikkerhet og konstant endring, og til slutt øke ROI for virksomheten deres, samtidig som de lager de nyeste datavitenskapelige teknikkene tilgjengelig for enhver dataprofesjonell. Lær mer https://www.ikigailabs.io