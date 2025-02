ALM Software Suites - Mest populære apper - San Marino

Ably

ably.com

Ably løser de mest komplekse og krevende aspektene ved sanntidsteknikk, noe som gjør det enkelt for utviklere å drive og skalere sanntidsapper som chat, flerspillerspill, sanntids GPS-posisjonsoppdateringer, IoT-enhetskontroll og mer. For å gjøre dette tilbyr vi skyinfrastruktur og APIer som hjelper utviklere å strømme data mellom enheter i sanntid. Ablys API-er eksponerer hele Ably-infrastrukturen via standardiserte programmatiske grensesnitt og inkluderer skalerbare Pub/Sub-kanaler. Våre API-er inkluderer innebygd brukertilstedeværelse og meldingshistorikk og strømmer over åpne protokoller som WebSockets, MQTT og SSE. I tillegg sender APIene våre data til skyer eller miljøer utenfor Ablys nettverk, slik at du kan utløse eksisterende forretningslogikk og hendelser og gi native push-varsler ved hjelp av APNS og GCM. Alt dette er bygget på Ablys Data Stream Network, som består av to ting: skynettverket vårt og sanntidsmeldingsstruktur. Ablys nettverk består av over 16+ geografisk distribuerte kjernerutingsdatasentre og 176+ kantakselerasjonspunkter, med median globale tur-retur-forsinkelser på 65 ms. I hjertet av dette ligger vår sanntidsmeldingsstruktur, som løser vanskelige sanntidstekniske problemer som meldingsbestilling, garantert levering, datareplikering, idempotent publisering og mer. Med over 40 SDK-er for klientbibliotek og innebygd støtte for mer enn seks sanntidsprotokoller, er det raskt og enkelt å komme i gang for enhver bruk. Gratisplanen vår inkluderer 6 millioner meldinger per måned og opptil 200 toppforbindelser og kanaler - nok til at enhver nysgjerrig utvikler kan komme i gang.