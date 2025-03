Token of Trust

Token of Trust® Consumer Reputation Reports er den enkleste måten for forbrukere å bevise sin identitet overfor bedrifter og andre. Bedrifter kan bruke Token of Trusts identitetsplattform for å screene forbrukere under kontointroduksjon, i kassen eller når som helst etter forespørsel. Trenger bedriften din å bekrefte kundenes alder? Sted? Identitet? Ikke svett - det er vår spesialitet. Med Token of Trusts konfigurerbare arbeidsflyter kan bedrifter definere forbrukeridentitetskarakteristikker som er viktige å fange opp og verifisere – deretter sette regler for hvordan godkjenningsprosessen skal håndteres automatisk.