Programvare for aldersverifisering - Mest populære apper - San Marino

Veriff tilbyr svært automatisert programvare for identitetsverifisering drevet av AI. Plattformen deres er designet for å bekjempe svindel, sikre overholdelse og beskytte kunder. Med Veriff kan bedrifter bygge pålitelige digitale fellesskap, forbedre brukeropplevelsen og drive vekst. Kombinasjonen av AI-teknologi og interne menneskelige verifiseringsteam gjør at Veriff effektivt kan forhindre uredelige aktiviteter, samtidig som friksjon for ekte brukere minimeres under kundereisen. Deres identitetsverifiseringsløsninger inkluderer kraftig dokument- og identitetsverifisering, adressebevis, databaseverifiseringssjekker og aldersvalidering. Disse funksjonene hjelper til med å strømlinjeforme onboarding-prosesser, overholde forskrifter og automatisere alderskontroller for å sikre sikkerheten og sikkerheten til alle brukere. Veriff tilbyr også Know Your Customer (KYC)-løsninger, inkludert strømlinjeformede KYC-onboarding-sjekker og AML-screening for kontinuerlig overvåking og beskyttelse mot potensielle hvitvaskingsaktiviteter. I tillegg muliggjør deres biometriske autentiseringsfunksjon passordløs og sikker kontotilgang, mens aldersestimatfunksjonen forbedrer konverteringer gjennom selfie-basert aldersverifisering. For effektivt å redusere svindel, tilbyr Veriff svindelbeskyttelsestjenester for å beskytte bedrifter mot identitetssvindel, samt svindelintelligens verktøy for å forbedre innsatsen for å redusere svindel med avanserte etterretningsfunksjoner. Alt i alt, Veriffs AI-drevne identitet verifiseringsprogramvare hjelper bedrifter med å etablere tillit og åpenhet på nettet, beskytte mot uredelige aktiviteter, holde seg i samsvar med regelverket og ekspandere globalt.