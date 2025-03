SocialLadder

SocialLadder er en ende-til-ende administrasjonsplattform for bedriftsskapere for markedsføringsteam som ønsker å bringe ambassadører, påvirkere og tilknyttede selskaper under ett tak. Forbrukerfokuserte merker som Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff og Live Nation bruker alle SocialLadder for å markedsføre gjennom sine kunder og gjøre dem til vekstdrivere, og aktivere fellesskapet deres for å lage innhold og øke konverteringer. SocialLadder-teknologien lar deg strømlinjeforme kommunikasjon, tildele digitale oppgaver og oppgaver i den virkelige verden, overvåke engasjement og belønne vellykkede ambassadører for å bidra til å markedsføre merkevaren din. Ambassadørene dine er satt opp for suksess samtidig som de lar deg fokusere på den overordnede vekststrategien, i stedet for å bruke tid på å administrere den daglige. SocialLadder har verktøyene merkevaren din trenger for å: OPPDAGE: Bruk maskinlæring for å finne kunder i din CRM som passer perfekt til å bli ambassadører SPOR: Målrette og tildele oppgaver til ambassadører (digital, fysisk og konverteringssporing) MÅL: ROI og enhet økonomien ved ambassadøraktivitet INTEGRER: Enterprise API for sofistikerte distribusjoner STREAMLINE: Oppgavetildeling, kommunikasjon og ambassadør onboarding ENGAGE: 100 % mobil for ambassadører for å holde fellesskapet ditt engasjert og ansvarlig. ambassadører for å hjelpe med å finne flere. Ta kontakt med SocialLadder for å få en live demo.