Regnskapsprogramvare - Mest populære apper - USA

AccountEdge

accountedge.com

AccountEdge Pro er kraftig, brukervennlig regnskapsprogramvare for småbedrifter for Mac- og Windows-skrivebordet. 30-dagers gratis prøveversjon tilgjengelig. Med AccountEdge Pro kan bedriftseiere organisere, behandle og rapportere om finansiell informasjon slik at de kan fokusere på virksomheten sin. Funksjonssettet er bygget for å tillate brukere å håndtere alle aspekter av virksomheten, inkludert regnskap, integrert lønn, salg og kjøp, kontaktadministrasjon, lagersporing, online bestillinger, tidsfakturering og mer. AccountEdge er designet for å fungere med alle typer små og mellomstore bedrifter. Den brukes av selskaper som selger, bygger og administrerer varelager, yter profesjonelle tjenester eller fakturerer tid brukt på prosjekter. Nøkkelfunksjoner Fakturering Salg er en kritisk komponent i virksomheten din. Opprett og send kundefakturaer for produkter, tjenester, eller tid og spor betalingsstatus ved åpne salg. Utgifter Å administrere kjøp og utgifter hjelper deg med å spore beholdningen og faste kostnader. AccountEdge lar deg administrere dine leverandører, betalinger og gjentakende transaksjoner. Banking Banking hjelper deg med å administrere penger inn og ut så detaljert du vil. Med integrerte bankfeeder og auto-match er det en lek å avstemme kontoene dine. Lønn Dine ansatte er den viktigste ressursen din, og å opprettholde samsvar ved å spore lønn, periodiseringer og utgifter er avgjørende for virksomheten din. Med vår valgfrie lønnstjeneste vil du alltid være på de siste lønnsskattetabellene for nøyaktig behandling. Beholdning Beholdningssporing hjelper deg med å administrere varene og tjenestene dine og spore beholdningen deres etter sted for å sikre at du har nok produkter for hånden eller på bestilling for å hjelpe deg med å oppfylle kundenes krav. Regnskap Din kontoplan er kjernen i din økonomiske rapportering. Oppretthold hovedbok og budsjetter, lag økonomiske rapporter for å hjelpe deg med å overvåke virksomheten din og ta informerte beslutninger. Kontaktadministrasjon Kontaktadministrasjon hjelper deg med å opprettholde gode relasjoner med potensielle kunder, kunder, leverandører og ansatte. Oppbevar alle detaljene deres på ett sted for enklere bruk i dine salg, kjøp og markedsføringsaktiviteter. Tidsregistrering Å selge tid og spore pågående arbeid er avgjørende hvis arbeidet ditt er prosjekt- eller jobbbasert. Lag egendefinerte faktureringspriser og spor tid for dine ansatte ved å bruke timelister eller aktivitetssedler. Databehandling Administrer dataene dine enkelt med enkel import og eksport, analyse på skjermen, hundrevis av programvarerapporter og PowerBI-eksporter for å få ytterligere innsikt i driften din.