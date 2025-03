Leadoo

leadoo.com

Leadoo er en konverteringsplattform som gjør passiv nettstedtrafikk til aktive potensielle kunder og konkrete forretningsresultater. Med 83 % av kjøpsbeslutningene som skjer på nettet, har mulighetene for nettstedkonverteringer aldri vært høyere. Men de fleste besøkende på nettstedet er passive og ikke klare til å kjøpe. I gjennomsnitt forlater 98 % av de besøkende på nettstedet uten å konvertere. Disse lave konverteringsfrekvensene kan plage ytelsen. Så de er på et oppdrag for å samkjøre og styrke markedsførings- og salgsteam for å konvertere bedre og skape nye kommersielle effektiviteter sammen. De gjør dette gjennom: * Engasjerende roboter på stedet for å drive konverteringsreiser * Kraftig personalisering for å forbedre brukeropplevelsen * Selskapsidentifikasjon for å identifisere potensielle kunder * Kartlegging av brukerreise for å kartlegge salgssykluser * Analyse for å forstå brukere * AI for å svare på brukerspørsmål automatisk basert på innholdet på nettstedet * Salgsvarsler for å støtte kommersielle team * CRM-integrasjon for å bringe det hele sammen * Leadoo kommer også med et dedikert team av konverteringseksperter som setter opp og konstant optimaliserer konverteringsreiser gjennom nettstedet. For 800 Leadoo-kunder i løpet av de første 12 månedene med dem fant de at den gjennomsnittlige økningen i basiskonverteringsfrekvensen var 74 %. Enkelt sagt gir Leadoo alle verktøyene og innsiktene som trengs for å: * Identifiser besøkende på nettstedet * Aktiver dem på stedet * Ta vare på dem under kjøpsreisene * Til slutt konvertere flere av dem til kunder