Kontobasert annonseringsprogramvare - Mest populære apper - Vatikanstaten

Propensity

propensity.com

Propensity er den eneste kontobaserte markedsføringsplattformen (ABM) bygget for små B2B-vekstteam. Vi gjør det enkelt å bruke intensjonsdata til å lage lister over in-market-kontoer og kontakter, varmer opp disse kontaktene med omnikanal ABM-kampanjer og leverer en daglig liste over høyt kvalifiserte potensielle kunder til salg. Resultatet er en automatisert, alltid-på, ABM-motor som produserer en flyt av MQAer og 5X salgsengasjement sammenlignet med tradisjonelle B2B-veksttaktikker. Hvorfor Propensity? - Bygg et publikum på 5 minutter, lanser på <2 uker - Ubegrenset kontolisteoppretting med intensjonsdata - Fullt berikede kontakter for hver kontoliste - Ukentlig liste over oppvarmede kontoer og kontakter for salg - Programmatiske visningsannonser - Markedsførings-e-postdistribusjon - Tilgang til biblioteket vårt av ABM-spillebøker - AI-innholdsgenerator - Ukentlig møte med Propensity CSM - Integrasjoner inkludert Hubspot og Salesforce - Rekordtids-ROI - 30 -180 dager avhengig av spilleboken din Propensity Kjernefunksjoner: Playbook Library - Forhåndsbygde spillebøker fra 30 til 90 dager i lengde Playbook Editor - Rediger enkelt hver avspilling i brukerens valgte spillebok Audience Builder - Bruker lisensiert tredjeparts intensjonsdata på kontonivå for å forstå kjøperinteresser og atferd med tilbøyelighet til å kjøpe modeller bygget i Kjøpesirkler - Opprettelse og styring av målkontakter basert på intensjoner på kontonivå Channel Manager - Cross-channel kampanje orkestrering og aktivering ABM Dashboard - Kontomåling og analyse for å kvantifisere løft og ytelse Integrasjoner med markedsføringsteknologi og salgsteknologi