Appbutikk for nettapper Finn riktig programvare og tjenester.

Søk

✨ WebCatalog Desktop ✨ Gjør nettsider om til skrivebordsapper med WebCatalog Desktop – ditt alt-i-ett-verktøy for å administrere apper og kontoer. Bytt mellom flere kontoer, organiser apper etter arbeidsflyt, og få tilgang til et kuratert katalog av skrivebordsapper for Mac og Windows. Last ned WebCatalog Desktop Finn ut mer

Mest populære Nylig lagt til Akademisk planleggingsprogramvare - Mest populære apper

Akademisk planlegging av programvare effektiviserer tildelingen av kurs, rom og instruktører ved utdanningsinstitusjoner. Ved å bruke denne programvaren, kan administratorer effektivt sette tidsluker i klassen og utvikle optimale tidsplaner for hver student basert på deres behov og tilgjengelige ressurser. Dette er spesielt gunstig for store institusjoner som administrerer tidsplaner for tusenvis av studenter og ansatte, noe som gjør planleggingsprosessen raskere og mer effektiv. Typisk brukt av skole-, høyskole- og universitetsadministratorer, er akademisk planleggingsprogramvare med å forhindre dobbeltbooking av rom, sikrer at instruktører blir tildelt de aktuelle kursene, og hjelper studentene med å skaffe tidsplaner som passer deres interesser og krav. Disse systemene integreres ofte med studentinformasjonssystemer for å lette delingen av student- og fakultetsdata.