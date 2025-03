Programvare for fraværshåndtering - Mest populære apper - Vatikanstaten

Vacation Tracker

vacationtracker.io

Vacation Tracker er en strømlinjeformet løsning for permisjonsadministrasjon som integreres sømløst med populære samarbeidsverktøy som Slack, Microsoft Teams og Google Workspace, eller som kan nås direkte via jobb-e-posten din. Det forenkler prosessen med å spore betalt avspasering (PTO) med bare noen få klikk, og forbedrer åpenheten og sanntidssynlighet for teamet ditt. Med Vacation Tracker kan du administrere permisjonsforespørsler i timer – perfekt for deltidsarbeidere eller presise planleggingsbehov. Systemet støtter Time Off in Lieu (TOIL), slik at ansatte kan opptjene permisjon basert på ekstraarbeidede timer. Funksjoner som erstatningsgodkjennere gir fleksibilitet ved å delegere godkjenningsansvar under lederfravær, mens blackout-perioder hjelper til med å kontrollere permisjonsforespørsler i kritiske tider. Periodiseringsfunksjonen automatiserer forlateakkumulering over tid, og sikrer nøyaktighet og oppdaterte poster. Opplev alle funksjonene til Vacation Tracker med en 7-dagers gratis prøveversjon, som tilbyr tilgang til alle funksjoner for å forbedre teamets permisjonsadministrasjonsopplevelse effektivt og effektivt.