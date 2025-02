Programvare for 3D-modellering - Mest populære apper - Tonga

Vectary

Vectary er en plattform for å bygge interaktive 3D-design som inspirerer, utdanner og løser problemer. Ingen nedlastinger, ingen kode - alt i nettleseren. En svært funksjonell og forbedret 3D-arbeidsflyt for å koble sammen prikkene mellom ideer, prosesser og mennesker. Ledet av to entreprenører, Michal Koor, som også er industridesigner og Pavol Sovis, prisvinnende programvareutvikler, har Vectary mottatt seed round-investeringer i 2016 fra Blue Yard Capital, og fra EQT Vectures i 2020. Bygg oppslukende opplevelser for den virkelige verden. Publiser 3D- og Augmented Reality-innhold til et hvilket som helst nettsted, på alle plattformer med Vectary Web AR og et fullt utstyrt 3D-designverktøy. Samarbeid om prosjekter som et team online. PÅ NETT Tilgjengelig fra hvor som helst, når som helst - hver modell lages i nettleseren og lagres i skyen, under firmakontoen din. LETT Å BRUKE VERKTØY Med et forenklet brukergrensesnitt retter VECTARY seg mot brukergrupper som ønsker å komme inn i 3D-design og forventer profesjonelt utseende resultater raskt. BIBLIOTEK MED MILLIONER AV EIENDELER Gratis 3D-scener, modeller og materialer, slik at du ikke trenger å starte fra bunnen av. Sett sammen din første scene bare ved å dra og slipp og få en realistisk utgang på få minutter. FOTOREALISTISK GENDING Fotorealistisk gjengivelse – Vectary Photon lar deg se banesporet, fysisk basert gjengivelsesutgang i nettleseren, uten å måtte bruke dager på å lære hvordan du får innstillingene riktig. WEB AR VISER OG KONFIGURATØR Forhåndsvis designet ditt umiddelbart i Augmented Reality eller bygg inn 3D-modellen din på nettstedet like enkelt som YouTube-video. Lag interaktive 3D-konfiguratorer med tilpassede materialer, animasjoner og former takket være Vectary Viewer API. Ingen ekstra appinstallasjon er nødvendig for AR-forhåndsvisningen. SAMARBEIDET Vectary-filer er kun online, så hele teamet ser alltid den nyeste versjonen, kan gi tilbakemelding med 3D-kommentarer eller kan fortsette i kollegaens arbeid. Administrer alt i et Google Drive-lignende dashbord. IMPORT OG EKSPORT Importer og konverter mer enn 60 3D-filformater, inkludert CAD-filer, eksporter til AR-klare filer på sekunder. Vectary-eksport støtter USDZ, GLTF og mer. Optimaliser geometrien din i prosessen med Vectary 3D-redigeringsverktøy. SKISSE OG FIGMA PLUGIN Egendefinerte 3D-modeller og elementer for Figma og Sketch - Bruk 3D-modeller og elementer i favorittverktøyet ditt. Angi hvilken som helst visning du ønsker. Lag dine egne mockups og 3D-elementer.