Programvare for 3D-modellering - Mest populære apper - Papua Ny-Guinea

TilesView

tilesview.ai

Tilesview er en AI-basert programvare som vil hjelpe kunder med å lage det ideelle designet for deres rom. Den viser en 3D-visning av ethvert rom med utvalgte fliser. Den tilbyr et bredt utvalg av forhåndsvisninger av rom i ulike kategorier. For den fineste merkevarebyggingen tillater det kundene å bruke firmalogoen deres mens de lager eller lager forhåndsvisninger av rom. Det er enkelt å integrere TilesView på et nettsted og gir kundene et ekstra verktøy for å ta beslutninger om kundenes produkter. Teknologien tillater en enkel opplasting av flisdesign for å utvide kundenes produktporteføljer for kundevisning. Den hjelper kunden med å lage forskjellige layouter og mønstre for å lage favorittdesignene sine ved å bygge en forhåndsvisning. Bare bland to eller flere fliser sammen. I forhåndsvisningen av rommet kan kundene se en blank flis som en matt overflate, slik at kundene kan ha fantasifrihet. Lagre forhåndsvisninger av rom som bilder eller PDF-er og del dem på sosiale medier.