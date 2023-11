SWAYAM er et program initiert av Indias regjering og designet for å oppnå de tre hovedprinsippene for utdanningspolitikk, nemlig tilgang, rettferdighet og kvalitet. Målet med denne innsatsen er å gi de beste undervisningsressursene til alle, inkludert de mest vanskeligstilte. SWAYAM søker å bygge bro over det digitale skillet for studenter som hittil har vært uberørt av den digitale revolusjonen og ikke har vært i stand til å slutte seg til hovedstrømmen av kunnskapsøkonomien.

Nettside: swayam.gov.in

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Swayam. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.