SubtitleO er et nettbasert verktøy designet for å legge til bildetekster til videoene dine. Ved hjelp av avansert teknologi transkriberer den lyden i videoen din til tekst, og skaper nøyaktige bildetekster. Det er ikke bare å legge til tekst; SubtitleO lar deg også style disse bildetekstene, slik at de passer perfekt til stemningen eller temaet til videoen din. Det er et ideelt verktøy for å gjøre innholdet ditt mer tilgjengelig og engasjerende for et bredere publikum.

Kategorier : Productivity Transkripsjonsprogramvare

Nettside: subtitleo.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet SubtitleO. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.