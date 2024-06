Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Sonnant med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Sonnant er en intuitiv plattform for inntektsgenerering og administrasjon av innhold som brukes av kringkastere, podcastere og radiostasjoner over hele verden. Vi skaper verdi for kundene våre gjennom våre spillskiftende AI-løsninger. Hver eneste dag maksimerer Sonnant automatisk annonseutbyttet for tusenvis av timer med lyd- og videoinnhold. Parallelt erstattes manuelle ansatteoppgaver med lav verdi av sømløs automatisering av arbeidsflyten. Det som følger er tids- og kostnadsbesparelser og en kraftig digital opplevelse. Vår sentraliserte plattform gir fordeler der teamet ditt trenger dem mest. Automatisering sparer produksjonsteam for tid og penger, salgs- og markedsføringsteam låser opp kundetilfredshet og ekstra partnerinntekter gjennom forbedret rekkevidde og annonseutbytte, mens publikumsengasjementet økes gjennom personalisering. Ta en titt på bloggen vår for brukbare tilfeller av bransjebruk: https://sonnant.com/blog/

