Skillcrush er en kvinneeid, uavhengig, online kodings- og designskole grunnlagt i 2012. Skillcrush har et oppdrag: å styrke karriereskiftere – med spesielt fokus på kvinner og BIPOC – med de tekniske ferdighetene de trenger for å gå over til høyere inntekter, mer tilfredsstillende og fleksible karrierer innen teknologi. Skillcrush tilbyr både gratis og betalte programmer. Flaggskipet Break Into Tech + Job Guarantee-programmet, tilgjengelig for en engangsavgift på bare $2 499 eller 12 månedlige avdrag på $249, er et av de rimeligste omfattende jobbtreningsprogrammene på markedet. Break Into Tech-programmet forbereder studentene på stillinger på startnivå innen frontend-utvikling og design. Når studentene har fullført den tekniske ferdighetsbyggingsdelen, får de 180 dager med praktisk jobbsøkingsstøtte, inkludert 1-til-1 og gruppecoaching, og muligheten til å intervjue med Skillcrush arbeidsgiverpartnere. Skillcrush er en åpen påmeldingsskole, ingen søknad nødvendig, og har til dags dato trent over 20 000 studenter, og har en suksessrate på over 90 % på å plassere studenter i kvalifiserte jobber med en gjennomsnittlig ansettelsestid på bare 8-10 uker. I tillegg tilbyr Skillcrush undervisningshjelp for personer som er arbeidsledige, heltidsstudenter og nåværende eller tidligere militærtjenestemedlemmer. Hvis noen av disse beskriver deg, oppfordrer vi deg til å sende en e-post til [email protected] for å diskutere betalingsalternativene dine.