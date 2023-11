Sirvez er et skybasert verktøy designet for audiovisuelle systemintegrasjonsselskaper for å digitalisere arbeidsflytadministrasjonen deres. Systemet forbedrer effektiviteten betydelig i arbeidsstyrkestyring, prosjekter og produktstyring, samtidig som det forbedrer interessentforhold. Det er utviklet i nært samarbeid med audiovisuelle integratorer og sluttbrukere for å sikre at produktet passer til formålet og oppfyller behovene til AV/IT-markedet.

Nettside: sirvez.com

