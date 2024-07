Seek AI er et naturlig språkgrensesnitt for å spørre etter strukturerte data. Still spørsmål på vanlig engelsk, og Seek vil spørre etter dataene og gi deg svarene du leter etter. Datateam blir SQL-godkjennere og redaktører for enkelt å verifisere at forretningsbrukerne får den nøyaktige informasjonen. Seek gjør det verdslige dataarbeidet slik at datateam kan gjøre meningsfylt arbeid raskere og mer effektivt. Med en selvlærende kunnskapsgraf og et brukervennlig samtalegrensesnitt som tilpasser seg bedriftsbrukere og de mest tekniske datateammedlemmene, hjelper Seek bedrifter med å finne svar raskt.

Nettside: seek.ai

