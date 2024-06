ScreenPal (tidligere Screencast-O-Matic) gir intuitive, effektive verktøy og tjenester for samarbeidende videooppretting og deling som er enkle å bruke for alle, inkludert en skjermopptaker, skjermopptak, videoredigering og videovertstjeneste. ScreenPal er den essensielle løsningen for oppretting og deling av videoer for alle. Vårt oppdrag er å tilby brukervennlige, tilgjengelige verktøy som gir skapere mulighet til å fange ideer, dele kunnskap, engasjere seere og vurdere forståelse gjennom video. ScreenPal er klarert av Fortune 100-selskaper og 98 av de 100 beste universitetene i USA, og har gitt et globalt fellesskap mulighet til å fange og dele over 100 millioner videoer siden 2006. ScreenPals produktpakke inkluderer intuitive desktop- og mobilapper for skjermopptak og videoredigering, pluss Chrome-utvidelsen vår for videomeldinger. Vår sikre, skybaserte vertsplattform lar organisasjoner av alle størrelser administrere, merkevare og dele innhold, spore ytelse med videoanalyse og engasjere seerne med interaktiv video, inkludert innebygde spørrekonkurranser, vurderinger og avstemninger. ScreenPal integreres med vanlige læringsadministrasjonssystemer og forretningsverktøy og tilbyr SSO-støtte, bruker- og lisensadministrasjon og sterke personvern- og sikkerhetskontroller.

