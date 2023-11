Read Along er en gratis leseapp som hjelper barn å ha det gøy mens de lærer å lese. Read Along har en lesekompis i appen som lytter til den unge eleven din leser høyt, tilbyr assistanse når de sliter og belønner dem med stjerner når de gjør det bra – som veileder dem etter hvert som de utvikler seg. Det fungerer best for barn som allerede har litt grunnleggende kunnskap om alfabetet.

Nettside: readalong.google.com

