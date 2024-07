Raw Shorts er en sofistikert programvare for videoskaping aktivert av kunstig intelligens. Dette nettbaserte verktøyet lar brukere transformere tekst til animasjoner og svært stiliserte videoer. Raw Shorts sine tjenester inkluderer transformering av regneark, blogger og artikler til videoinnhold, og funksjonene spenner fra å lage forklaringsvideoer og animasjoner til reklamevideoer for nettet og sosiale medier, sammen med tavleanimasjoner og animerte sosiale innlegg. Den kunstige intelligensen integrert i Raw Shorts effektiviserer videoproduksjonsprosessen. Dette oppnås først ved å skanne og analysere det opplastede skriptet for å identifisere primære konsepter for å lage et storyboard. Etter dette henter AI relaterte medieressurser og justerer dem på en tidslinje for å matche manuset, og genererer deretter stemmefortelling. Raw Shorts tilbyr også en brukervennlig dra-og-slipp-videoprodusent som gjør det mulig for brukere å manuelt tilpasse sine AI-genererte videoutkast. I tillegg er plattformen vert for et royaltyfritt mediebibliotek, som brukere kan få tilgang til for å berike videoinnholdet sitt. Til slutt tilbyr denne plattformen brukere en rekke læringsressurser som blogger om videomarkedsføring og markedsføring, sammen med rask kundestøtte.

Nettside: rawshorts.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Raw Shorts. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.