PseudoEditor - Pseudocode Editor Online er et gratis nettbasert verktøy utviklet for å hjelpe brukere med å skrive og feilsøke pseudokode raskt og enkelt. Den inkluderer funksjoner som syntaksutheving, kodelagring og feilutheving, noe som gjør det enklere for brukere å skrive og feilsøke koden sin. Verktøyet har også en pseudokode-kompilatorfunksjon som lar brukere teste koden sin med bare ett klikk. Redaktøren er helt gratis og det er ingen skjulte kostnader eller avgifter for å bruke den, siden drifts- og hostingkostnadene støttes av annonser. Verktøyet er tilgjengelig via enhver nettleser og kan brukes fra hvilken som helst enhet, noe som betyr at brukere kan begynne å kode med en gang uten noe oppsett. Brukergrensesnittet er enkelt å navigere, og verktøyet kommer med to forskjellige stilalternativer: lys modus og mørk modus. Editoren gir et mye bedre skrivemiljø med resultater av å skrive pseudokode opptil 5 ganger raskere enn i et annet program, for eksempel Notisblokk. Pseudocode Editor Online har avanserte innstillinger og personlige samtykkealternativer slik at brukere kan kontrollere personvernet sitt på nettstedet. Samlet sett er dette verktøyet en nyttig og praktisk løsning for alle som trenger å skrive pseudokode raskt og enkelt.

Nettside: pseudoeditor.com

