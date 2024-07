Prospre er en app for måltidsplanlegging som genererer personlige måltidsplaner for å hjelpe brukere med å nå treningsmålene sine. Appen lager måltidsplaner som samsvarer med brukerens kalori- og makromål for uken, som kan justeres ved å bytte ut måltider, legge til oppskrifter og angi områder for makroer. Appen tilbyr også en AI Coach som analyserer brukerens vekt og matinntak, og gir forslag for å holde seg på sporet. Makrosporingsfunksjonen lar brukere spore alt de spiser og tilbyr strekkodeskanning og ernæringsfaktaskanner, som lar brukere skanne over 300 000+ matvarer for å spore over 150 næringsstoffer. Appens fleksible måltidsplanlegging gir muligheten til å passe godbiter inn i planen mens du møter makroer. Prospre tilbyr også en automatisk handleliste med Amazon Fresh autofill, utskrivbare dagligvarelister og vektfremdriftsgrafer. Brukere kan laste ned appen for iOS- og Android-enheter. Med Prospre kan brukere enkelt oppnå makrobaserte diettmål uten å måtte spise den samme maten hver dag. Appen får en høy rangering på App Store, med brukere som berømmer dens brukervennlighet og effektivitet i å sette langsiktige slankemål.

Nettside: prospre.io

