Prompt Hunt er en AI-kunstplattform som gjør det mulig for brukere å lage, utforske og dele kunstverk ved hjelp av AI-teknologi. Den inkluderer en rekke AI-modeller, inkludert Stable Diffusion, DALLE og Midjourney. Rettet mot kunstnere og kreative, tilbyr plattformen en rask og forenklet kunstskapingsprosess. En nøkkelfunksjon i Prompt Hunt er Chroma, deres avanserte AI-modell, som brukes til å generere grafikk av høy kvalitet raskt, med imponerende kontroll og detaljer. Prompt Hunt inkluderer en samling av ledetekstmaler for å hjelpe konsekvent oppretting av eiendeler. Brukere kan også opprette, endre og dele disse malene, noe som forbedrer samarbeidende kunstskaping. Plattformen er designet for optimal brukervennlighet, og har en dra-og-slipp-stilvelger, og personvernmodusen gjør det mulig for kunstnere å holde verkene sine private under opprettelsesprosessen. Plattformen støtter en rekke kunstkategorier fra 3D, logoer, fotografering til pikselkunst, og gir et bredt spekter for utforskning og skapelse. For å forbedre tilgjengeligheten og hjelpe nybegynnere, har ulike opplæringsprogrammer blitt gjort tilgjengelig på plattformen. Til tross for sin enkelhet, tilbyr Prompt Hunt også effektivitet for mer dyktige brukere eller "spørre ingeniører", og imøtekommer dermed et bredt spekter av brukerferdigheter. Til slutt kan brukere velge forskjellige prisplaner i henhold til deres krav, noe som sikrer fleksibilitet når det gjelder bruk og kostnad.

