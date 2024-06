Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Photoleap med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Photoleap, utviklet av Lightricks, er en alt-i-ett-bilderedigeringsapp primært designet for iPhone-bruk. Dette kreative verktøyet presenterer flere fasiliteter, inkludert bakgrunnsendringer, fjerning av objekter, collage-oppretting og bruk av ulike filtre og effekter, sammen med nye funksjoner som eksklusive Aquaman AI-filtre. I tillegg inneholder den også et omfattende sett med AI-verktøy som omfatter aspekter som AI Photo Enhancer, AI Headshot Generator, AI Tattoo Generator, AI Image Generator, AI Avatar Generator og mange flere. Redigeringsverktøyene forenkler fjerning av objekter fra bilder, fotokombinasjon, fjerning av bakgrunn fra bilder, bildebeskjæring, kanttilføyelse til bilder og en rekke andre funksjoner. Photoleap har også funksjoner for å animere bilder og legge til tekst til bilder. Appen skiller seg ut med sin unike funksjon for å transformere beskrivelser og tegninger til bilder ved hjelp av AI. En nøkkelegenskap er dens mulighet for enkel historiefortelling og muligheten til å legge til et kreativt personlig preg på bilder med en samling klistremerker, filtre, effekter og fonter. Kraftige redigeringsverktøy er også integrert i Photoleap, inkludert sammenslåing, dobbel eksponering og lag. I tillegg tilbyr den sine brukere bekvemmeligheten av å lage og redigere i én app ved å integrere Motionleaps evner i Photoleap.

Nettside: photoleapapp.com

