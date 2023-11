NPTEL, et e-læringsinitiativ av de 7 Indian Institutes of Technology (IITs) og Indian Institute of Science (IISc) med støtte fra MHRD, Govt. av India.

Nettside: nptel.ac.in

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet NPTEL. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.