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Notion er en produktivitets- og arbeidsområde-app designet for notater, prosjektledelse, oppgavesporing og kunnskapsorganisering. Den kombinerer sider, databaser, kalendere og samarbeidsverktøy i én fleksibel plattform, slik at enkeltpersoner og team kan lage arbeidsflyter som passer deres behov.
Brukere kan bygge strukturerte notater, administrere gjøremålslister, spore prosjekter og organisere informasjon med tilpassbare maler og koblede databaser. Notion støtter også sanntidssamarbeid, kommentarer, deling og tillatelser, noe som gjør det egnet for teamplanlegging, dokumentasjon og interne kunnskapsbaser. Den blokkbaserte editoren lar innhold ordnes med tekst, tabeller, sjekklister, innbygginger og andre elementer i ett enkelt arbeidsområde.
Appen brukes ofte som en personlig organisator, teamwiki, innholdsplanlegger og lett prosjektstyringsverktøy. Hovedverdien ligger i å kombinere dokumentoppretting og databasebehandling i én enkelt app, og hjelper brukere med å holde relatert informasjon koblet og tilgjengelig på tvers av enheter.
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