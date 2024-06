Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Nocodelytics med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Nocodelytics er designet for å gjøre sporingsmålinger på Webflow-sider enkel og grei. Den lar brukere spore ulike brukerinteraksjoner som knappeklikk, lenkeklikk, CMS-elementengasjement og søk på stedet. Nøkkelegenskaper: * Spor klikk på knapper og lenker med bare noen få klikk, uten behov for koding. * Se hva brukerne søker etter på nettstedet, noe som kan bidra til å informere innhold og funksjonsutvikling. * Integrerer med andre Webflow-verktøy som Jetboost og Memberstack for å gi dypere innsikt. * Tilbyr enkle visualiseringer og dashboards som kan bygges inn direkte på Webflow-siden. * Gir brukervennlig, GDPR-kompatibel analyse med fokus på personvern.

Nettside: nocodelytics.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Nocodelytics. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.