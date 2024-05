Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Nimble med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Datadrevet ansettelse på grunnskolenivå. Nimble sparer deg for tid og hjelper deg med å ansette de sterkeste kandidatene. Nimble bruker prediktiv analyse for å gi alle K-12-studenter tilgang til utmerkede lærere. Vårt smarte søkersporingssystem (ATS) utnytter en prediktiv modell for å hjelpe skoledistrikter med å identifisere og ansette de beste lærerne for klasserommene deres.

Nettside: hirenimble.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Nimble. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.