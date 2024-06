Neural Frames er et AI-drevet verktøy for å lage videoklipp fra tekstmeldinger. Den bruker en generativ AI kalt Stable Diffusion, som har blitt trent på 2,3 milliarder bilder, for å produsere imponerende grafikk uten behov for kode. Verktøyet er enkelt å bruke - bare skriv inn en tekstmelding og det nevrale nettverket vil gjøre resten. Neural Frames ble laget av en fysiker, som sørget for å holde kostnadene lave - bare 7€ for å generere 1000 rammer. Verktøyet er inspirert av Deforum og Lexica, to andre AI-drevne verktøy, og brukere kan finne inspirasjon på spørsmål fra Lexica. Verktøyet ble bygget med tilbakemeldinger fra brukere i tankene, og skaperen oppfordrer brukere til å kontakte dem med forslag.

Nettside: neuralframes.com

