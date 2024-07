myReach er et AI-drevet verktøy som fungerer som et personlig kunnskapssenter designet for å administrere, organisere og søke etter informasjon lagret av brukere. Det erstatter behovet for å søke gjennom forskjellige skrivebordsmapper, Google Disk, e-post eller telefon for å finne dokumenter, notater, kontakter og nettsteder. Brukere kan enkelt lagre og lagre alle viktige data på ett sted. I tillegg gir verktøyet en AI-assistent som svarer på spørsmål, noe som gjør det enklere for brukere å hente informasjon. Verktøyets nevrale nettverk er designet for å trekke ut og lære informasjon fra innholdet i alle lagrede elementer og organisere dem på en måte som gjør at brukerne enkelt kan finne dem. Ved hjelp av AI-assistenten kan brukere finne informasjon ved å søke etter spesifikke nøkkelord, på samme måte som å spørre en personlig assistent. myReach støtter også relasjoner og egenskaper som lar brukere koble til, strukturere og kontekstualisere data. Brukere kan gruppere informasjon i emner, legge til tagger og koble tankene sine i nettverk som et tankekart. Dette hjelper brukerne til å finne informasjon raskere og enkelt hente den. myReach er nyttig for studenter, fagfolk og alle som håndterer mye data og trenger å hente informasjon raskt og effektivt. Verktøyets AI-funksjoner gjør det enklere å administrere kunnskap, spare tid og øke produktiviteten.

Nettside: myreach.io

