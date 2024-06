Musicfy er et AI-drevet verktøy som lar brukere lage sine egne covers av favorittlåtene sine på bare sekunder. Verktøyet gir et musikkbibliotek med populære sanger fra forskjellige artister som Ariana Grande, Eminem og Drake, blant andre. Brukere kan velge blant de tilgjengelige sangene og lage sine remikser eller covers ved å legge til et snev av AI. Verktøyets hovedside har et grensesnitt som viser de tilgjengelige sangene så vel som brukerlagde AI-cover av de samme sangene. Musikkelskere kan bruke denne funksjonen til å oppdage og lytte til AI-cover laget av andre. AI-teknologien som brukes av Musicfy er ikke offentliggjort, men den er utformet for å produsere høykvalitetslyd som etterligner naturlig menneskelig vokal. For å lage et AI-cover kan brukere følge opprettingsveiledningen på plattformen. De kan velge varighet, frekvens og slag per minutt for sangen de vil lage, legge til vokal og deretter la AI-en gjøre resten. Det resulterende AI-coveret kan deretter deles med andre på sosiale medier og andre plattformer. Totalt sett er Musicfy et verktøy som vil være nyttig for alle som liker musikk og ønsker å eksperimentere med å lage, remikse eller oppdage AI-cover av populære sanger.

Nettside: musicfy.lol

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Musicfy. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.