Minimax er en Web3 MetaApp – et sted hvor du kan samhandle med mange DeFi-protokoller delt inn etter kategorier (Swap, Earn, Borrow, etc.) og blokkjeder gjennom et enhetlig grensesnitt, samtidig som du har oversikt på høyt nivå over Web3-området.

Nettside: minimax.finance

