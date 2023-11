M-Lab Speed Test

M-Labs hastighetstest gir avansert diagnostikk av ytelsen til bredbåndsforbindelsen din gjennom raske målinger. Measurement Lab (M-Lab) gir den største samlingen av åpne Internett-ytelsesdata på planeten. Som et konsortium av forsknings-, industri- og partnere av allmenn interesse, er M-Lab dedikert til å tilby et økosystem for åpen, verifiserbar måling av global nettverksytelse.

Nettside: measurementlab.net

