koolio.ai er en AI-drevet plattform som gjør det raskt og enkelt å lage podcaster. Det gir et nettbasert grensesnitt med intuitive verktøy og funksjoner designet for skapere på alle ferdighetsnivåer. Koolio.ai gir muligheten til å ta opp eller laste opp lyd, transkribere hver høyttaler, samarbeide med andre og automatisk velge lydeffekter og musikk basert på konteksten til podcasten. Den gir også avanserte lydmanipulerings- og redigeringsfunksjoner som å klippe ut, kopiere, lime inn og sette inn lydklipp. Brukere kan også legge til fades og andre effekter til podcasten. koolio.ai forenkler den komplekse prosessen med å lage en podcast, slik at brukere kan ta en idé til en fullført podcast i løpet av få minutter.

Nettside: koolio.ai

