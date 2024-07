Infer er en ende-til-ende maskinlæring (ML) analyseplattform som revolusjonerer forholdet mellom ML og SQL. Den tilbyr en innovativ tilnærming, kalt SQL-inf, som forenkler komplekse analyseoppgaver samtidig som nøyaktigheten opprettholdes. Med Infer kan analytikere enkelt løse forretningsproblemer ved å bruke dens kraftige SQL-kommandoer. En av nøkkelfunksjonene til Infer er Coworker AI, som fungerer som en personlig analyseassistent. Coworker AI gir automatiserte visualiseringer og innsikt, og utnytter kunstig intelligens (AI) for å veilede analytikere mot relevante datafortellinger. Denne funksjonen sparer tid og forbedrer analytisk effektivitet. Infer tilbyr også en historiefortellingsfunksjonalitet, som lar analytikere transformere data til engasjerende fortellinger. Ved å gå utover grunnleggende tall, gjør denne funksjonen innsikt mer forståelig og handlingsdyktig, og fengsler publikum. Videre muliggjør Infer operasjonalisering av analyser gjennom oppgaveautomatisering og planlegging. Analytikere kan enkelt innlemme sin datadrevne innsikt i daglig drift, og sikre at innsikten alltid er tidsriktig og relevant. Når det gjelder brukstilfeller, støtter Infer et bredt spekter av applikasjoner, inkludert churn-analyse, tekstanalyse, kundesegmentering, leadscoring, etterspørselsprognose, brukerlikhetssøk, livstidsverdianalyse, produktanalyse, markedsanalyse, konverteringsanalyse, svindelanalyse, og kredittscoring. I tillegg integreres Infer sømløst med ulike datakilder, slik at analytikere kan koble sammen og konsolidere data på ett sted. Dette sikrer at all informasjon er oppdatert og klar for analyse. Totalt sett gir Infer analytikere superkrefter, som gjør dem i stand til å finne innsikt, lage spådommer, identifisere mønstre og løse forretningsproblemer effektivt, uten behov for avanserte grader i ML.

Nettside: getinfer.io

