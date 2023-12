iHeartRadio er en amerikansk gratis kringkastings-, podcast- og streamingradioplattform som eies av iHeartMedia, Inc. Den ble grunnlagt i april 2008. Fra og med 2019 fungerer iHeartRadio som det nasjonale paraplymerket for iHeartMedias radionettverk som samler sine over 850 lokale iHeartMedia-radiostasjoner over hele verden. USA, samt hundrevis av andre stasjoner fra forskjellige andre medier (med selskaper som Cumulus Media, Cox Radio og Beasley Broadcast Group som også bruker denne tjenesten). Tjenesten inkluderer mer enn 250 000 podcaster, tilbyr et musikkanbefalingssystem og on-demand-funksjonalitet, og lar lyttere lagre og spille av sanger fra direktesendinger i digitale spillelister. On-demand-funksjonene krever en abonnementsavgift. iHeartRadio er tilgjengelig på mer enn 250 plattformer og 2000 enheter, inkludert smarthøyttalere, digitale automatiske dashbord, nettbrett, bærbare enheter, smarttelefoner, virtuelle assistenter, TV-er og spillkonsoller. iHeartRadio lanserte nasjonalmerkede marquee-arrangementer som startet med den første iHeartRadio Music Festival i 2011. Andre store iHeartRadio-arrangementer inkluderer iHeartRadio Fiesta Latina, iHeartCountry Festival, iHeartRadio ALTer Ego, den landsomfattende iHeartRadio Jingle Ball Tour, iHeartRadio Music the Wago Tanheart og iHeartRadio Music. iHeartRadio arrangerer regelmessig intime forestillinger på iHeartRadio-teatrene i Los Angeles og New York.

