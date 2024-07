Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for IFAC News med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

The International Federation of Accountants (IFAC) er den globale organisasjonen for regnskapsføreryrket, dedikert til å tjene allmennhetens interesser ved å styrke profesjonen og bidra til utviklingen av sterke internasjonale økonomier.

Nettside: ifac.org

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet IFAC News. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.