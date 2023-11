IcePanel er et SaaS-verktøy for tekniske team for å samarbeide om deres programvarearkitekturdesign. Vi tar en visuell tilnærming knyttet til ressurser i den virkelige verden, designet for tekniske og ikke-tekniske mennesker.

Nettside: icepanel.io

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet IcePanel. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.