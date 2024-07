Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Hints med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Hint AI Assistant er et kraftig verktøy utviklet for å hjelpe bedrifter med å spare tid og øke effektiviteten ved å automatisere hverdagslige oppgaver. Det fungerer ved å tillate brukere å kommunisere med Hintsbot som de ville gjort med en menneskelig kollega, slik at de raskt kan legge til oppgaver, oppdatere statuser og opprette billetter. Den integreres sømløst med eksisterende arbeidsflyter, inkludert CRM og prosjektstyringsverktøy, og kan brukes til raskt å fange data, legge til kontakter, oppdatere firmadokumenter og sende møtenotater. Det er enkelt å komme i gang, med en rekke prisplaner og et fellesskap av brukere for å gi støtte. Tips AI Assistant gir en enkel og effektiv måte å hjelpe bedrifter med å holde seg organisert og spare tid.

hints.so

