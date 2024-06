Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for HeadSpin med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

HeadSpin er verdens første Digital Experience AI-plattform som kombinerer skybasert og lokal global enhetsinfrastruktur, testautomatisering og ML-drevet ytelse og kvalitet på opplevelsesanalyse for mobil, web, lyd og video. HeadSpin gir ingeniør-, kvalitetssikrings-, drifts- og produktteam i stand til å sikre optimale digitale opplevelser på tvers av leveringskanaler gjennom hele utviklingslivssyklusen. Lær mer på www.HeadSpin.io. Global Device Infrastructure Tillater ende-til-ende-testing og overvåking med tusenvis av enheter på hundrevis av steder på ekte operatør- og WiFi-nettverk over hele verden. Ingen SDK kreves. Testautomatisering og API-er Integrerer sømløst i CI/CD-arbeidsflyter som muliggjør funksjons- og ytelsestesting før og etter utgivelsen. Støtte for alle testrammeverk. Ytelse, QoE og maskinlæring viser automatisk problemer og peker på underliggende årsaker på tvers av alle lag av stabelen – fra kvantifisering av lyd/video QoE til kode- og pakkesynlighet. Insights-to-actions Leverer regresjons- og aggregeringsinnsikt gjennom hele livssyklusen for den digitale opplevelsen, fra planlegging og utvikling til problemløsning og drift. Trender, varsler og analyser.

Nettside: headspin.io

